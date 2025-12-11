Attualità Cronaca Video

Truffa milionaria a onlus che gestisce Cattedrale di Firenze, 9 fermi

Di

Dic 11, 2025
La Polizia di Stato ha eseguito 9 fermi in 7 province, su disposizione della Procura di Brescia. Gli indagati – italiani e stranieri – sono accusati di false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio. Una decima persona è irreperibile. L’inchiesta è nata dopo una truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, che si occupa della gestione della Cattedrale di Firenze, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni. Le indagini hanno rivelato un giro illecito da 30 milioni di euro in soli 6 mesi.
/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca

Milano: inchiesta urbanistica, sequestrato un cantiere in zona Brera

Dic 11, 2025
Economia Video

Polizze obbligatorie per le imprese contro i disastri naturali

Dic 11, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Il commissario Fitto: “L’UE deve fare il suo lavoro, ha grosse potenzialità”

Dic 11, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cronaca

Milano: inchiesta urbanistica, sequestrato un cantiere in zona Brera

Dic 11, 2025
Economia Video

Polizze obbligatorie per le imprese contro i disastri naturali

Dic 11, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Nel girone B della C la Juventus Next Gen ritrova la Pianese dopo 5 anni: i precedenti sorridono

Dic 11, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA Politica Video

Il commissario Fitto: “L’UE deve fare il suo lavoro, ha grosse potenzialità”

Dic 11, 2025