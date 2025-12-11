Attualità Cronaca

Milano: inchiesta urbanistica, sequestrato un cantiere in zona Brera

Dic 11, 2025

MILANO (ITALPRESS) – Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, disposto dal G.I.P. alla sede, di un cantiere a Milano, in via Anfiteatro 7, dove sono in corso di realizzazione due edifici residenziali rispettivamente di 4 e 11 piani.
Risultano indagate 27 persone, accusate a vario titolo di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso ideologico commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
L’attività si inquadra in una più ampia indagine delegata dalla locale Procura della Repubblica riguardante più progetti urbanistici di rilevante valore economico insistenti sul territorio del Comune di Milano, in corso di realizzazione in violazione della normativa urbanistica, con conseguente quantificazione sottostimata degli oneri di urbanizzazione e un illecito aumento delle superfici e cubature realizzabili.

