TOP NEWS

Schlein “Manovra pessima, Meloni fa cassa sulle pensioni”

Di

Dic 20, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Una manovra pessima, la peggiore degli ultimi decenni per qualità delle scelte e forzature parlamentari. E con un colpo di coda il governo trova qualche risorsa in più facendo cassa sulle pensioni degli italiani, di chi ha lavorato e fatto sacrifici per una vita. Anche stavolta a pagare il conto saranno sempre i soliti: pensionati e lavoratori dipendenti. Mentre la manovra aiuta di più i più ricchi, dando 440 euro in più all’anno a chi ne guadagna 199.000. Zero crescita, nessuna visione di rilancio economico, risorse del tutto insufficienti sulla sanità e i trasporti. Tagli sulla scuola, sulla povertà, sul cinema. Con le altre opposizioni li abbiamo fermati sul tentativo di furto sul riscatto della laurea e oggi pure sul condono”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

“Ma rimane che questa manovra del governo Meloni aumenta l’età pensionabile per il 96% dei lavoratori, forze dell’ordine comprese. Dovevano essere quelli che abolivano la Fornero e portavano le pensioni minime a 1000 euro: si sono smentiti clamorosamente. Hanno litigato su tutto al punto da costringere Giorgetti a ritirare e riscrivere emendamenti fino all’ultimo e portare il Paese a 24 ore dall’esercizio provvisorio. Significa solo una cosa: il governo è nel caos più totale, Meloni straccia le sue promesse ed è campionessa di incoerenza” conclude la segretaria dem.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

La Lazio non sfonda, 0-0 contro la Cremonese

Dic 20, 2025
TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Nov 26, 2025
Attualità IN EVIDENZA TOP NEWS

Cop30 approva l’accordo, ma niente riferimenti ai combustibili fossili

Nov 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Schlein “Manovra pessima, Meloni fa cassa sulle pensioni”

Dic 20, 2025
TOP NEWS

La Lazio non sfonda, 0-0 contro la Cremonese

Dic 20, 2025
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Papa Leone: “La ricchezza della terra è nelle mani di pochi”

Dic 20, 2025
Economia Giovani IN EVIDENZA

Borse di studio: la Regione Piemonte conferma la copertura totale, 110 milioni di euro

Dic 20, 2025 Raimondo Bovone