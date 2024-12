Sabato 21 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Leone d’oro alla carriera per ‘Le nostre anime di notte’.

Nel ’72 vinse l’Oscar per ‘Una squillo per l’ispettore Klute’.

Chris Evert (1954), Usa, ex-tennista.

Vinse 8 Roland Garros (1 in doppio), 6 US Open, 4 Wimbledon (1 in doppio), 2 Australian Open, 5 Internazionali d’Italia.

Numero 1 del mondo per 7 anni