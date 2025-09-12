TOP NEWS

Rutte “La Nato rafforzerà il suo fianco orientale”

Di

Set 12, 2025

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Nato lancerà un’operazione per rafforzare ulteriormente il suo fianco orientale. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in una conferenza stampa congiunta con il capo del comando statunitense in Europa Alexus Grynkewich. “Siamo qui oggi per annunciare che la Nato sta per lanciare l’operazione Sentinella dell’Est”, ha detto. La decisione è stata annunciata dopo la denuncia da parte della Polonia della caduta di 19 droni russi sul suo territorio. Rutte ha definito l’episodio “la maggiore concentrazione di violazioni dello spazio aereo della Nato mai registrata”, ricordando anche che episodi simili si erano verificati in passato in Romania, Estonia, Lettonia e Lituania. “Che sia intenzionale o meno, è pericoloso e inaccettabile”, ha concluso Rutte.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

“Number Ten”, 10 storie per raccontare la Nuova Diga Foranea di Genova

Set 12, 2025
TOP NEWS

Terza volata vincente di Philipsen alla Vuelta 2025

Set 12, 2025
TOP NEWS

Conte “E’ il momento della verità, c’è bisogno di tutti”

Set 12, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

“Number Ten”, 10 storie per raccontare la Nuova Diga Foranea di Genova

Set 12, 2025
TOP NEWS

Terza volata vincente di Philipsen alla Vuelta 2025

Set 12, 2025
TOP NEWS

Rutte “La Nato rafforzerà il suo fianco orientale”

Set 12, 2025
TOP NEWS

Conte “E’ il momento della verità, c’è bisogno di tutti”

Set 12, 2025