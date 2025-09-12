Il 22enne Tyler Robinson arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presunto assassino dell’attivista Charlie Kirk è stato arrestato ed è sotto custodia delle autorità. Si tratta di Tyler Robinson, 22 anni, dello Utah.

La notizia era stata annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News. “Un sospettato è in custodia. E’ stato consegnato da qualcuno molto vicino a lui. Kirk era un’ottima persona e non meritava questo, spero che venga condannato a morte.

“In 33 ore il sospetto è stato preso, ieri sera alle 10. L’abbiamo catturato in tempi record”, ha detto nel corso di una conferenza stampa il direttore dell’Fbi Kash Patel.

“Ringrazio le forze dell’ordine che in poco tempo hanno arrestato il sospettato e ringrazio i familiari di Tyler Robinson che hanno fatto la cosa giusta, consegnandolo”, ha affermato il governatore dello Utah Spencer Cox. “E’ stato un giorno terribile per il nostro Paese e per lo Stato dello Utah, ma abbiamo messo un punto di chiusura a questa pagina triste. Tyler Robinson ha confessato ieri sera di aver ucciso Kirk a un membro della sua famiglia, che ha contattato un amico il quale, a sua volta, ha avvisato le forze dell’ordine. Un primo bossolo inesploso, del fucile usato da Robinson per uccidere Kirk ,riportava la scritta Ehi fascista? Beccati questa. E un secondo bossolo Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, ciao, ciao”.

