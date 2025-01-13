TOP NEWS

Migranti, Piantedosi “I rimpatri aumentano e miglioreremo ancora”

Di

Set 13, 2025

PAESTUM (SALERNO) (ITALPRESS) – “Stiamo aumentando i rimpatri.
Non faremo sconti sulle misure di assoluto contrasto all’immigrazione irregolare. Riusciamo a incrementare progressivamente non meno del 10% annuo i rimpatri e contiamo di migliorare la performance, anche intervenendo sulla rete e la funzionalità dei Cpr. Lo faremo nonostante il posizionamento ideologico di alcuni soggetti con cui ci dobbiamo interfacciare”. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel corso dell’evento “Spazio Sud” organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia a Paestum.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Allegri “Nkunku deve trovare la condizione, Leao tornerà col Napoli”

Set 13, 2025
TOP NEWS

Meloni “Accusati di odio da chi festeggia l’omicidio di Charlie Kirk”

Set 13, 2025
TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Allegri “Nkunku deve trovare la condizione, Leao tornerà col Napoli”

Set 13, 2025
TOP NEWS

Meloni “Accusati di odio da chi festeggia l’omicidio di Charlie Kirk”

Set 13, 2025
TOP NEWS

Migranti, Piantedosi “I rimpatri aumentano e miglioreremo ancora”

Set 13, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: domani big match per la baby-Juve con l’Arezzo, capolista a punteggio pieno

Set 13, 2025 Raimondo Bovone