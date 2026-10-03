IN EVIDENZA

Ue, Sberna “Coesione e agricoltura sono due pilastri fondamentali”

Di

Ott 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa è frutto di una politica economica degli ultimi almeno 10 anni, fondata su un’ideologia forse troppo distante dalla realtà. Quello che questo Parlamento europeo sta cercando di fare è portare, nel dibattito, quali sono le reali necessità dei cittadini e, quindi, con atti concreti, fare in modo che gli atti che ci arrivano possano tradursi in necessità”. Lo ha detto Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo, a margine dell’evento “L’Italia dei conservatori”, organizzato a Roma dalla Fondazione Tatarella. “La coesione e l’agricoltura sono due pilastri fondamentali. Anche se le sfide che l’Unione europea ci propone sono tante e sono diverse, questi sono due ambiti sui quali non possiamo arretrare”, ha concluso.
xc7/mgg/mca2

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica Video

UE, Fitto: “La Commissione lavora su semplificazione e flessibilità”

Ott 3, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Mantenere agricoltura e coesione tra priorità Ue, lettera da 17 Stati”

Ott 3, 2026
Attualità IN EVIDENZA Video

Principato di Monaco: Mattarella visita il Museo Oceanografico con Alberto II

Ott 3, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ue, Sberna “Coesione e agricoltura sono due pilastri fondamentali”

Ott 3, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica Video

UE, Fitto: “La Commissione lavora su semplificazione e flessibilità”

Ott 3, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Mantenere agricoltura e coesione tra priorità Ue, lettera da 17 Stati”

Ott 3, 2026
Motori Sport

Formula Uno: a Sepang pole per Verstappen, 2° Hamilton, 3° Antonelli e 4° Leclerc

Ott 3, 2026