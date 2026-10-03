Ue, Sberna “Coesione e agricoltura sono due pilastri fondamentali”





ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa è frutto di una politica economica degli ultimi almeno 10 anni, fondata su un’ideologia forse troppo distante dalla realtà. Quello che questo Parlamento europeo sta cercando di fare è portare, nel dibattito, quali sono le reali necessità dei cittadini e, quindi, con atti concreti, fare in modo che gli atti che ci arrivano possano tradursi in necessità”. Lo ha detto Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo, a margine dell’evento “L’Italia dei conservatori”, organizzato a Roma dalla Fondazione Tatarella. “La coesione e l’agricoltura sono due pilastri fondamentali. Anche se le sfide che l’Unione europea ci propone sono tante e sono diverse, questi sono due ambiti sui quali non possiamo arretrare”, ha concluso.

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