Italvolley cede 3-2 al Belgio, prima sconfitta ai Mondiali

Set 16, 2025

MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – Tentativo di rimonta fallito e prima sconfitta per l’Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l’Algeria all’esordio, si sono arresi per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) al Belgio sul parquet della Smart Arena Coliseum di Quezon City nella seconda giornata del Girone F. Giannelli e compagni, campioni in carica, sfideranno l’Ucraina giovedì (ore 15.30 italiane) nell’ultimo impegno della prima fase in un match da vincere per conquistare il pass per gli ottavi (si qualificano le prime due). De Giorgi ha scelto la stessa formazione del match d’esordio con la diagonale Giannelli-Romanò, Michieletto e Bottolo i martelli, Anzani e Russo al centro con Balaso libero. Belgio in campo con D’Hulst in palleggio, Reggers opposto, Deroo e Rotty schiacciatori, Coolman e D’Heer i centrali con Lantsoght libero. Per la selezione guidata da Emanuele Zanini, quasi certa del primato nel raggruppamento, 38 punti di Reggers, 18 di Deroo e 17 di Rotty; 18 di Bottolo e 16 di Michieletto per la Nazionale.
