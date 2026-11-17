MILANO (ITALPRESS) – Gli investimenti in intelligenza artificiale stanno ridefinendo profondamente i modelli di business, le filiere produttive e i mercati dei capitali, affermandosi come una delle principali direttrici di trasformazione dell’economia globale. In questo scenario si è svolta a Milano la settima edizione dell’ICAIF (International Conference on Artificial Intelligence in Finance) organizzata dall’Association for Computing Machinery, principale conferenza internazionale dedicata all’applicazione dell’IA al settore finanziario, dove Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha condiviso la propria visione sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e sul ruolo che il sistema finanziario può svolgere nell’accompagnare questo cambiamento, a supporto degli investimenti, coniugando innovazione, gestione dei rischi e creazione di valore sostenibile.

Nell’economia globale, livelli di capitale senza precedenti vengono destinati a tecnologie che hanno il potenziale di rimodellare interi settori e catene del valore, la produttività e la competitività. “Secondo Standford (The AI 2026 Index Report) l’adozione dell’IA da parte delle aziende è passata dal 55% all’88% in solo due anni. Guardando al futuro, gli investimenti per le infrastrutture di IA potrebbero superare i 2.000 miliardi di dollari entro il 2030”, ha osservato Micillo.

Il valore strategico degli investimenti in AI non risiede soltanto nel progresso tecnologico, ma nella sua capacità di diventare una componente trasversale delle strategie aziendali e dei processi decisionali delle organizzazioni. “Per le imprese, la sfida principale consiste nel compiere un vero e proprio “quantum leap”, un salto di qualità nell’adozione dell’intelligenza artificiale, passando dai progetti pilota all’implementazione su larga scala e integrandola nelle attività quotidiane e nei meccanismi di creazione del valore”, ha affermato. “Ciò che conterà sarà la capacità di tradurre l’IA in valore aziendale concreto, individuando le applicazioni che possono generare il maggiore impatto e integrandole nei processi”.

Anche per il settore del Corporate & Investment Banking, l’intelligenza artificiale è destinata a diventare un importante fattore abilitante della crescita, contribuendo a migliorare la qualità del servizio, l’efficienza dei processi e la capacità di rispondere alle esigenze della clientela. “Fra i pilastri strategici della Divisione si conferma fondamentale continuare a supportare gli investimenti in infrastrutture digitali ed energetiche dei nostri clienti, sia Corporate sia Istituzioni Finanziarie, anche con strumenti di Finanza Strutturata, accanto a primari investitori internazionali o con schemi di finanziamento pubblico-privato”, si legge.

Al centro della strategia rimane l’uomo e la relazione con i clienti. Per Micillo, infatti, l’intelligenza artificiale non sostituisce le persone, ma ne accresce le capacità, consentendo ai professionisti di dedicare ancora più attenzione alle attività a maggior valore aggiunto. “Il Corporate & Investment Banking rimane fondamentalmente un’attività basata sulle relazioni, nella quale giudizio, fiducia e consulenza strategica rappresentano gli elementi distintivi. L’intelligenza artificiale non sostituisce queste capacità, ma le rafforza, mettendo a disposizione strumenti migliori e consentendo ai professionisti di concentrarsi sulle attività in cui il contributo umano genera il massimo valore”, ha evidenziato Micillo.

Proprio la capacità di coniugare innovazione tecnologica e competenze professionali rappresenterà, secondo il Chief della Divisione IMI CIB, il principale fattore competitivo dei prossimi anni. In un contesto in cui l’accesso alle tecnologie diventa progressivamente più diffuso, il vero elemento differenziante sarà la capacità delle organizzazioni di sviluppare talenti, promuovere il pensiero critico e integrare l’AI all’interno della propria strategia di crescita.

In tale ambito, la Divisione IMI CIB ha recentemente costituito un AI Core Team che riunisce professionalità ed esperienze provenienti da diverse aree di business, con l’obiettivo di favorire la diffusione dell’innovazione e accelerare l’ideazione e l’adozione delle soluzioni a maggiore impatto strategico.

– foto f12/Italpress –

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