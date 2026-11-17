Due telefoni cellulari e diverse sostanze, attualmente sottoposte ad accertamenti, sono stati rinvenuti questa mattina, intorno alle 6.30, nel corso di una perquisizione straordinaria effettuata dalla Polizia Penitenziaria nella quarta sezione del Padiglione C della Casa Circondariale di Torino. L’operazione ha consentito di individuare materiale illecito grazie alla tempestività e alla professionalità del personale di Polizia Penitenziaria, impegnato quotidianamente nel contrasto all’introduzione e alla circolazione di oggetti e sostanze proibite all’interno dell’istituto.

LE PAROLE – Così Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: «Il rinvenimento di telefoni cellulari e sostanze vietate conferma quanto sia insidiosa la battaglia per garantire sicurezza e legalità negli istituti penitenziari. Il carcere non può diventare una zona franca in cui continuare a organizzare traffici, comunicazioni illecite e attività criminali. Chi indossa la divisa è chiamato ogni giorno a fronteggiare situazioni complesse, spesso con risorse e strumenti non adeguati alla gravità delle sfide». Sulla vicenda interviene anche Vicente Santilli, segretario nazionale SAPPE per il Piemonte, che non nasconde la preoccupazione per gli eventi critici nelle carceri italiane: «Ai colleghi di Torino va il nostro plauso e la nostra gratitudine. Ancora una volta hanno dimostrato senso del dovere, competenza e capacità di intervento. Ma siamo profondamente preoccupati per ciò che accade quotidianamente nelle carceri: aggressioni, introduzione di telefoni, sostanze stupefacenti, oggetti proibiti, tensioni, condotte criminali che mettono a rischio la sicurezza degli istituti e l’incolumità del personale. Servono investimenti concreti per nuove dotazioni tecnologiche e sistemi di controllo efficaci».

Celle aperte in carcere. Forse troppo