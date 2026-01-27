TOP NEWS

Giorno della Memoria, Crosetto “Difesa commemora vittime e onora la loro storia”

Di

Gen 27, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Custodire la Memoria è un dovere verso le vittime della Shoah e una responsabilità verso le nuove generazioni. Ricordare significa anche vigilare, consapevoli dell’abisso che si apre quando l’odio incontra l’indifferenza. La Difesa commemora le vittime e onora la loro storia nella certezza che preservarne il ricordo non sia un mero esercizio che guarda al passato, ma un impegno per il presente e una promessa per il futuro”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in occasione del Giorno della Memoria.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Shoah, Fontana “Milioni di vite innocenti spezzate dal nazifascismo”

Gen 27, 2026
Economia TOP NEWS Viaggiando

Cina: produzione e vendita di auto ai massimi storici nel 2025

Gen 14, 2026
Attualità Politica Salute & Scienza TOP NEWS

Il CDM ha approvato legge-delega per potenziare il Servizio Sanitario Nazionale

Gen 12, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Giorno della Memoria, Crosetto “Difesa commemora vittime e onora la loro storia”

Gen 27, 2026
TOP NEWS

Shoah, Fontana “Milioni di vite innocenti spezzate dal nazifascismo”

Gen 27, 2026
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Alessandria, la città di Ignazio Gardella: il 31 gennaio tour delle architetture moderne

Gen 27, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: Udinese corsara al Bentegodi, Verona sconfitto 3-1

Gen 27, 2026