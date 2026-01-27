Attualità Alessandrina Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Alessandria, la città di Ignazio Gardella: il 31 gennaio tour delle architetture moderne

La casa per impiegati Borsalino di Gardella

Visite guidate gratuite previa registrazione obbligatoria entro le ore 14 di venerdì 30 gennaio alla email: [email protected]
Per gli architetti iscrizione su: https://www.ordinearchitettialessandria.it/

In occasione della mostra “Ignazio Gardella. Progettare la città”, in corso fino al 15 marzo 2026 presso la prestigiosa sede delle Sale d’Arte di Alessandria, sabato 31 gennaio si terranno le visite guidate alle opere di Gardella che hanno reso moderna la cittadina piemontese. Una iniziativa resa possibile dalla collaborazione istituzionale tra Città di Alessandria, ASM Costruire Insieme, Ordine Architetti PPC Alessandria e Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, unite per valorizzare l’opera di Ignazio Gardella.

La Chiesa di Gardella al presidio ‘Borsalino’

Il programma prevede la visita del Sanatorio Vittorio Emanuele III (1928-1938), oggi Presidio riabilitativo
“Teresio Borsalino”, progettato da Arnaldo e Ignazio Gardella con Luigi Martini, la Chiesa del Sanatorio
(1929-1934).
La seconda tappa riguarda le architetture della Casa per impiegati Borsalino (1948-1952) e la Taglieria del pelo (1949-1956), per concludere le visite nella icona architettonica del Dispensario Antitubercolare (1933-1938) e del Laboratorio di Igiene e Profilassi (1933-1938).

La Taglieria del pelo Borsalino

