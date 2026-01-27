Catania: sequestrati 140 kg di droga, arrestati padre e figlio

CATANIA (ITALPRESS) – Maxi sequestro di droga a Catania. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato padre e figlio, trovati con quasi 140 chili di sostanze stupefacenti. Entrambi devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di droga. Parte della droga sequestrata era costituita da involucri di hashish, cosiddetti panetti, che presentavano un particolare confezionamento che richiamava, per forma e odore, le confezioni di sapone. I due indagati sono stati arrestati e accompagnati presso il carcere Piazza Lanza di Catania.

ia/vbo/gsl