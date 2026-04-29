TOP NEWS

Gioia Tauro, sgominata baby-banda del terrore, cinque misure cautelari

Di

Apr 29, 2026

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Se gli dai una coltellata questo video diventa virale”. E’ una delle frasi choc emerse nel corso delle indagini che, dalle prime luci dell’alba, hanno portato i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro a eseguire un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di cinque giovani, di età compresa tra i 20 e i 22 anni.

Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica diretta da Emanuele Crescenti, dispone per tre indagati gli arresti domiciliari e per altri due l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione, sviluppata dai militari della Stazione Carabinieri di Melicucco, scaturisce da un’indagine su gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Tra le ipotesi di reato contestate figurano associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori, violazione di domicilio, detenzione e fabbricazione di armi e uccisione di animali.

foto: ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Meloni, l’informativa in Parlamento anticipata al 9 aprile

Mar 31, 2026
Economia IN EVIDENZA Science & Technology TOP NEWS

Energia, Von der Leyen: “Lo stop al nucleare fu un errore strategico dell’Europa”

Mar 10, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, Tajani: “Non ci sono italiani coinvolti, seguiamo la situazione”

Mar 1, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Made in Italy, valore da oltre 2.300 miliardi di euro

Apr 29, 2026
IN EVIDENZA

Allergie respiratorie, un documento contro i rischi invisibili

Apr 29, 2026
TOP NEWS

Gioia Tauro, sgominata baby-banda del terrore, cinque misure cautelari

Apr 29, 2026
IN EVIDENZA

Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 29 aprile 2026

Apr 29, 2026