Gaza, 34 bambini arriveranno in Italia con coordinamento Palazzo Chigi

ROMA (ITALPRESS) – Palazzo Chigi continua a lavorare nell’ambito

delle operazioni umanitarie assicurate dall’Italia per aiutare la

popolazione civile di Gaza. Secondo quanto si apprende, per

consentire il trasporto di 34 bambini bisognosi di cure e di 91

famigliari loro accompagnatori in Italia, tre C-130

decolleranno domani da Pisa, per rientrare il giorno successivo

sugli aeroporti di Milano Linate, Ciampino e Pisa, dopo aver

imbarcato il personale presso lo scalo israeliano di Eilat Ramon.

Sono coinvolti nelle operazioni, sotto il coordinamento della

Presidenza del Consiglio, il ministero della Difesa, il ministero

degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il

ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione Civile.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).