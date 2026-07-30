Azzurre del fioretto vincono l’oro, Italia chiude i Mondiali con otto medaglie

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – La squadra azzurra di fioretto femminile ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di scherma di Hong Kong. Nell’ultima giornata di gare sulla pedana della AsiaWorld-Arena, Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, guidate in panchina dal ct Simone Vanni, hanno sconfitto in finale gli Stati Uniti per 45-29. Entrate direttamente in gara dagli ottavi, le azzurre avevano superato all’esordio Israele per 45-18, nei quarti l’Ungheria per 45-19 e in semifinale il Giappone per 45-25. Con il trionfo del Dream Team, imbattuto in questa stagione (cinque successi su cinque in Coppa del Mondo e oro europeo), l’Italscherma, già certa di aver conquistato il primo posto nel medagliere, chiude la rassegna iridata cinese con un bottino straordinario di otto podi (quattro ori e quattro argenti). Niente podio, infatti, per la squadra azzurra di sciabola maschile, campione uscente, che chiude all’ottavo posto. Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini, guidati in panchina dal ct Andrea Terenzio, dopo aver dopo aver superato l’Australia per 45-26 nei sedicesimi e la Germania per 45-36 negli ottavi, si sono arresi alla Romania nei quarti per 45-36. Gli azzurri hanno poi disputato il tabellone per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, subendo una sconfitta con la Russia (45-40) e lasciando alla Cina la finale per la settima piazza per gli infortuni di Neri (caviglia) e Gallo (problema muscolare).

– foto ufficio stampa Federscherma –

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