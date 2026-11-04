TOP NEWS

Cina, risultati positivi per il Porto di libero scambio di Hainan

Di

Nov 4, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’attuazione della legge sul Porto di libero scambio (FTP) di Hainan ha prodotto risultati positivi, con le operazioni doganali speciali su tutta l’isola che procedono regolarmente. E’ quanto si legge in un rapporto di ispezione sull’applicazione della legge presentato ieri alla 25esima sessione del Comitato permanente della 14ma Assemblea nazionale del popolo (NPC).

Il rapporto, redatto da un gruppo di ispezione del Comitato permanente dell’NPC, ha affermato che il ruolo del porto nel promuovere l’apertura e la cooperazione è diventato sempre più evidente, mentre il suo effetto dimostrativo continua a crescere.

Il contesto normativo del Porto di libero scambio di Hainan ha continuato a migliorare, con un quadro politico e istituzionale preliminare ormai consolidato, secondo il rapporto.

Nel giugno 2021, la Cina ha adottato la Legge sul Porto di libero scambio di Hainan, che stabilisce che lo sviluppo del porto debba concentrarsi sulla liberalizzazione e sull’agevolazione degli scambi commerciali e degli investimenti, debba essere sostenuto da flussi transfrontalieri liberi, ordinati, sicuri e agevoli dei vari fattori di produzione e da un sistema industriale moderno, e debba basarsi su regimi fiscali speciali, un sistema efficiente di governance sociale e un sistema completo per lo Stato di diritto.

Il 18 dicembre 2025, la Cina ha avviato operazioni doganali speciali su tutta l’isola nell’FTP di Hainan, ampliando dal 21% al 74% la quota delle voci tariffarie ammissibili al trattamento a dazi zero per le importazioni che soddisfano i requisiti. Le merci successivamente spedite da Hainan alla Cina continentale restano soggette a controlli doganali separati.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Rilegno a Ecomondo, 2 milioni di tonnellate di legno Riciclate ogni anno

Nov 4, 2026
TOP NEWS

Ecomondo, EcoEridania racconta la sostenibilità attraverso sport e cultura

Nov 4, 2026
TOP NEWS

Cial a Ecomondo, Stellini “Riciclo del packaging in alluminio al 70%”

Nov 4, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Maker Faire Rome, al Gazometro l’innovazione incontra i talenti under 35

Nov 4, 2026
IN EVIDENZA

Usa 2026, Ceccardi “I Repubblicani perdono a causa della guerra in Iran”

Nov 4, 2026
IN EVIDENZA

Usa 2026, Zingaretti “Molto più di una sconfitta per la destra”

Nov 4, 2026
IN EVIDENZA

Manovra, Fontana “Risorse su sanità insufficienti. Chiediamo di rinegoziare”

Nov 4, 2026