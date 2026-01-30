Attualità Eventi IN EVIDENZA

Musica: ecco il video di ‘Nel blu’, nuovo singolo di BeaMakk, uscito il 23 gennaio

Gen 30, 2026 , , , , ,

Il video ufficiale del singolo “NEL BLU” di BEAMAKK  è, dallo scorso 23 Gennaio, on line sul canale YouTube Lungomare srl a questo link: https://youtu.be/M-ewGqGGJwk
NEL BLU” è il nuovo singolo della cantautrice BEAMAKK (OLTRE 1 MILIONE DI ASCOLTI MENSILI RADIO) disponibile dal 21 Novembre sulle principali piattaforme digitali al seguente link:   https://pirames.lnk.to/NelBlu

Il brano è pubblicato dalla label Lungomare S.r.l. in collaborazione con Musica e Rivoluzione S.a.s. e distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero.

“Il videoclip  di “NEL BLU” rappresenta in modo leggero e divertente due ragazzi che si cercano. Colori, movimenti e intenzioni lasciano alludere al desiderio reciproco tra i due. Il plot twist che avviene ad un certo punto lascia intendere un momento di rilascio, di pura musica che avvicina ancora di più i due proiettandoli in uno scenario giocoso e a tratti onirico”.

CREDITI VIDEO – Prodotto da Massimo Calabrese e Marco Lecci per MUSICA E RIVOLUZIONE S.a.s. e LUNGOMARE S.r.l. – Diretto da: Federico “Cice” Ciceroni– Assistenti di Produzione: Laura MorettiEddie Eismam- Ringraziamenti: Davide D’Antoni, Valerio Calisse, Depi Tritsi, Federico “Cice” Ciceroni, Laura Moretti, Eddie Eisman.

Al presente link è possibile scaricare il materiale di “Nel Blu” e Su BeaMakkhttps://drive.google.com/drive/folders/1elPR-5LB_F3EPq9Ez6DyXeWMxE2Xb35S?usp=drive_link

CANALI UFFICIALI di BeaMakk
instagram: bea.makk
TikTok: beatrice.macconi
YouTube: youtube.com/beatrice.macconi

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

