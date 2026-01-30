Musica: ecco il video di ‘Nel blu’, nuovo singolo di BeaMakk, uscito il 23 gennaio

Il video ufficiale del singolo “NEL BLU” di BEAMAKK è, dallo scorso 23 Gennaio, on line sul canale YouTube Lungomare srl a questo link: https://youtu.be/M-ewGqGGJwk

“NEL BLU” è il nuovo singolo della cantautrice BEAMAKK (OLTRE 1 MILIONE DI ASCOLTI MENSILI RADIO) disponibile dal 21 Novembre sulle principali piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/NelBlu

Il brano è pubblicato dalla label Lungomare S.r.l. in collaborazione con Musica e Rivoluzione S.a.s. e distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero.

“Il videoclip di “NEL BLU” rappresenta in modo leggero e divertente due ragazzi che si cercano. Colori, movimenti e intenzioni lasciano alludere al desiderio reciproco tra i due. Il plot twist che avviene ad un certo punto lascia intendere un momento di rilascio, di pura musica che avvicina ancora di più i due proiettandoli in uno scenario giocoso e a tratti onirico”.

CREDITI VIDEO – Prodotto da Massimo Calabrese e Marco Lecci per MUSICA E RIVOLUZIONE S.a.s. e LUNGOMARE S.r.l. – Diretto da: Federico “Cice” Ciceroni– Assistenti di Produzione: Laura Moretti, Eddie Eismam- Ringraziamenti: Davide D’Antoni, Valerio Calisse, Depi Tritsi, Federico “Cice” Ciceroni, Laura Moretti, Eddie Eisman.

Al presente link è possibile scaricare il materiale di “Nel Blu” e Su BeaMakk: https://drive.google.com/drive/folders/1elPR-5LB_F3EPq9Ez6DyXeWMxE2Xb35S?usp=drive_link

CANALI UFFICIALI di BeaMakk

instagram: bea.makk

TikTok: beatrice.macconi

YouTube: youtube.com/beatrice.macconi