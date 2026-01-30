IN EVIDENZA

Ettorre "Prossimi due anni saranno importantissimi per la vela italiana"

Di

Gen 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo confermare quanto di buono le nostre squadre hanno fatto. Siamo partiti molto bene con tre titoli mondiali la settimana scorsa. L’obiettivo è la crescita delle nostre associazioni sportive, dei nostri club, della nostra scuola di vela. Puntiamo ad una crescita a tutto tondo tra promozione e grandi risultati”. Lo ha detto all’Italpress il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, a margine dell’evento ‘Comunicare la Vela’ al Salone d’Onore del Coni. “Il 2026 e il 2027 saranno due anni importantissimi, con tanti grandi eventi. Per questo motivo abbiamo voluto cogliere l’occasione di capire come i media ci vedono per prepararci a comunicare questi grandi eventi. Nel 2027 ci sarà il centenario della federazione e in un momento di grande crescita della vela italiana era giusto prenderci uno spazio per capire come comunicare i grandi risultati e i valori del nostro sport”, ha concluso Ettorre.
