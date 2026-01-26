Motori Sport

Formula Uno: Russell vince a Baku davanti a Verstappen, 4° Leclerc e 5° Antonelli

Di

Set 26, 2026

BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – George Russell completa il suo personale capolavoro conquistando la vittoria nel Gran Premio di Azerbaijan. Il pilota della Mercedes, nonostante un brivido finale nel duello con un Max Verstappen mai domo, si assicura la sua ottava vittoria in carriera e riduce il gap dal leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli, quinto sul traguardo dopo la qualifica da dimenticare che lo aveva costretto a partire nelle retrovie. La Red Bull brilla non solo con il quattro volte campione del mondo, che chiude secondo, ma anche con uno strepitoso Isack Hadjar, che al rientro ottiene il suo terzo podio in carriera. La Ferrari resta ancora fuori dalla top 3 con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che sono rispettivamente quarto e sesto. Completano la top 10 Arvid Lindblad (Racing Bulls), le due Haas di Esteban Ocon e Oliver Bearman e Carlos Sainz (Williams). La prossima settimana si torna subito in pista in Malesia.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Sport

Tennis: Italia eliminata dall’Ucraina nella semifinale della Billie Jean King Cup

Set 26, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Motori

Quartiere Cristo: domani il raduno di MG, auto inglesi e classiche, con tour nel Monferrato

Set 26, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Nations League: falsa partenza per l’Italia, sconfitta 2-0 dal Belgio all’Olimpico

Set 26, 2026

Ti sei perso...

Motori Sport

Formula Uno: Russell vince a Baku davanti a Verstappen, 4° Leclerc e 5° Antonelli

Set 26, 2026
Sport

Tennis: Italia eliminata dall’Ucraina nella semifinale della Billie Jean King Cup

Set 26, 2026
Attualità Cronaca Video

Palermo: nuovo blitz nel rione Falsomiele, multe e sequestri

Set 26, 2026
Attualità Salute & Scienza

Roma: a Primavalle l’Open Day per le Case della Comunità del Lazio

Set 26, 2026