TOP NEWS

Arrestati a Bologna due trafficanti di droga con 20 kg di marijuana

Di

Dic 9, 2025

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un controllo su una coppia nel parcheggio di un supermercato in questa via Massarenti a Bologna. I due, entrambi albanesi, sembravano nervosi e gli agenti hanno deciso di approfondire le verifiche sulla loro auto che risultava intestata ad un italiano già emerso nel contesto di un precedente arresto per droga.

A bordo di uno scooter intestato all’uomo, infatti, alcune settimane fa veniva rintracciata un’altra persona sorpresa a trasportare ed a detenere, a casa, 13 chili di marijuana.

La perquisizione dell’auto ha consentito di rinvenire, nel bagagliaio, cinque chilogrammi di marijuana. I controlli sono stati approfonditi sia nell’abitazione della coppia, dove è stata rinvenuta un ulteriore mezzo chilo di marijuana, che presso un garage aperto con chiavi rinvenute nell’auto. Nel garage, locato a nome dell’intestatario dell’autovettura, è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di stupefacente per complessivi 13 chili di marijuana.

– Foto: Polizia di Stato –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Imprese, partnership Elevion Group ed Energy Pool per la flessibilità energetica

Dic 9, 2025
TOP NEWS

Zelensky “Oggi condivideremo piano di pace rivisto con Usa”

Dic 9, 2025
TOP NEWS

Urso “Governo italiano ha garantito stabilità e credibilità, siamo un modello”

Dic 9, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Imprese, partnership Elevion Group ed Energy Pool per la flessibilità energetica

Dic 9, 2025
TOP NEWS

Arrestati a Bologna due trafficanti di droga con 20 kg di marijuana

Dic 9, 2025
TOP NEWS

Zelensky “Oggi condivideremo piano di pace rivisto con Usa”

Dic 9, 2025
TOP NEWS

Urso “Governo italiano ha garantito stabilità e credibilità, siamo un modello”

Dic 9, 2025