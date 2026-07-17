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Antonelli il più veloce nelle libere in Belgio, Hamilton 4°

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Lug 17, 2026

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Dopo le FP1 in sordina, Andrea Kimi Antonelli fa registrare il miglior tempo in 1’45″944 nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes precede la McLaren di Lando Norris di +0″190 e la Red Bull di un ottimo Max Verstappen di +0″472. Le Ferrari perdono qualche posizione rispetto alla mattinata: Lewis Hamilton è quarto a +0″747 dall’italiano, mentre Charles Leclerc chiude soltanto undicesimo (+1″524). George Russell su Mercedes non riesce ad andare oltre l’ottava piazza. La sessione è stata condizionata dalla bandiera rossa causata dall’incidente di Pierre Gasly nel finale. Domani alle 12:30 sono previste le FP3, mentre alle 16 scatterà la lotta per la pole position.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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