Mediterraneo, Cirielli “I nostri porti hanno ruolo fondamentale per sicurezza”





ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – “La sicurezza è fondamentale. Noi siamo per la libertà del mare e abbiamo migliaia di chilometri di costa. I nostri porti hanno un ruolo fondamentale. Le nostre connessioni sottomarine sono molto importanti. La sicurezza non è un problema italiano ma dei Paesi europei e anche dei Paesi Nord africani. Grazie al ministro Piantedosi abbiamo fatto un lavoro importante di partnership”. Lo ha detto il viceministro agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, intervenendo agli “ECR Party European Awareness Days”, dal titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”.

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