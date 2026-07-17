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Ue, Pichetto “Confronto costruttivo sulla revisione del sistema ETS”

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Lug 17, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla proposta di revisione del sistema ETS, accogliamo la scelta di rafforzare gli strumenti a sostegno degli investimenti nella decarbonizzazione industriale. Al tempo stesso, permangono aspetti di cruciale importanza che dovranno essere affrontati nel corso del negoziato, a partire dalla definizione dei ‘benchmark’ e dal sistema di assegnazione delle quote gratuite: su questi temi sarà fondamentale garantire un quadro regolatorio equilibrato, in grado di tutelare la competitività nei settori maggiormente esposti alla concorrenza internazionale ed evitare fenomeni di rilocalizzazione delle produzioni al di fuori dell’Unione Europea. L’Italia parteciperà a questo confronto con determinazione, pragmatismo e spirito costruttivo. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica lavorerà affinchè la revisione del sistema EU ETS rappresenti un’opportunità per rafforzare la leadership industriale europea, sostenere gli investimenti nella transizione e coniugare efficacemente ambizione climatica, sicurezza economica e competitività”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, sulla proposta di revisione dell’EU ETS presentata dalla Commissione europea.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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