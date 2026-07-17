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Schmid vince la 13^ tappa al Tour, Pogacar rimane in giallo

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Lug 17, 2026

BELFORT (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mauro Schmid trionfa nella tredicesima tappa del Tour de France 2026, la Dole – Belfort di 205,8 km. Il corridore del Team Jayco AlUla, inseritosi nella maxi-fuga di giornata, coglie il momento giusto per liberarsi della concorrenza, giocandosi il successo al fotofinish con Harlod Tejada (XDS Astana), che deve accontentarsi del secondo posto. A completare il podio odierno è il britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) che, grazie ad una straordinaria prestazione, recupera diverse posizioni in classifica generale. Tadej Pogacar (Team UAE Emirates), insieme al gruppo dei migliori, arriva sul traguardo con quasi 8′ di ritardo, ma conserva la maglia gialla. Domani andrà in scena la quattordicesima tappa, la Mulhouse – Fellering di 155,3 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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