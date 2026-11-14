TOP NEWS

Ammesse le candidature di Malagò e Galliani per la presidenza Figc

Di

Nov 14, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sono state ammesse le candidature alla presidenza della Federcalcio – in ordine di presentazione – di Giovanni Malagò e Adriano Galliani. Corredate dai rispettivi programmi, le due candidature erano state depositate entro il termine stabilito dal regolamento, ovvero 40 giorni prima dell’assemblea elettiva convocata per lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. La candidatura di Malagò è stata sottoscritta dai delegati delle società di Serie A, mentre quella di Galliani è stata sottoscritta dai delegati degli atleti e tecnici (Aic e Aiac). Sono state inoltre ammesse – in ordine di presentazione – le seguenti candidature a consigliere federale: in rappresentanza della Lega Calcio Serie A Giorgio Chiellini, Stefano Campoccia, Giuseppe Marotta, Claudio Lotito, Saverio Sticchi Damiani; in rappresentanza della LNP Serie B Antonio Gozzi; in rappresentanza della Lega Pro Giulio Gallazzi; in rappresentanza della Lnd Ilaria Bazzerla (Lnd nazionale), Daniele Ortolano (Lnd nazionale), Sergio Pedrazzini (Lnd Area Nord), Giacomo Fantazzini (Lnd Area Centro), Giuliana Tambaro (Lnd Area Sud); in rappresentanza degli atleti Sara Gama (professionisti), Davide Biondini (professionisti), Valerio Bernardi (dilettanti) e Umberto Calcagno (dilettanti); in rappresentanza dei tecnici Giancarlo Camolese (professionisti), Fabio Lozzi (dilettanti) e Silvia Citta (dilettanti).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Egitto: Delta Center e Italpress insieme per Investment Africa 2026

Nov 9, 2026
Attualità Cronaca TOP NEWS

Ragusa: ragazza albanese in comunità per propaganda e terrorismo

Ott 29, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Deficit/Pil a -3,1%, Giorgetti: “L’Italia non esce dalla procedura d’infrazione”

Set 22, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ammesse le candidature di Malagò e Galliani per la presidenza Figc

Nov 14, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA Science & Technology

Cybersecurity: nel mirino non c’è la difesa militare, ma la fiducia dei cittadini

Nov 14, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone A: la Juventus Next Gen in è crisi, la ‘prima’ col Treviso servirà a ripartire?

Nov 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Salute & Scienza

Fattori riproduttivi e declino cognitivo: l’esposizione agli estrogeni e il rischio di demenza

Nov 14, 2026 Raimondo Bovone