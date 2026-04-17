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Al via tregua tra Israele e Libano, ma l’esercito libanese denuncia attacchi

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Apr 17, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Al via la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. Ad annunciarla è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A confermarla Hezbollah con due comunicati con i quali il gruppo ha “preso atto” del cessate il fuoco, anche se non ha specificato se accetterà la tregua per l’intero periodo, ribadendo che le sue azioni si baseranno “sull’evolversi della situazione”. A Beirut spari in aria hanno festeggiato l’entrata in vigore del cessate il fuoco. Secondo il Dipartimento di Stato Usa, Israele manterrà il diritto di “adottare le misure
atte all’autodifesa”, ma non condurrà “operazioni offensive” contro obiettivi libanesi via terra, aria o mare.
L’esercito libanese ha comunque denunciato nella notte alcuni attacchi israeliani, nonostante la tregua.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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