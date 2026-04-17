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Trump: “L’Italia non è stata con noi, ho diritto di essere in disaccordo col Papa”

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Apr 17, 2026

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Nessun incontro chiarificatore con Papa Leone XIV. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha ribadito la sua posizione: “Ho il diritto di non essere d’accordo con il Papa. Non ho nulla da obiettare al fatto che il Pontefice possa dire ciò che vuole, ma io posso essere in disaccordo”.
Poi Trump è tornato inoltre a parlare dell’Italia: “Non c’è stata per noi, noi non ci saremo per loro” ha allegando al suo messaggio un articolo del Guardian del 31 marzo dal titolo “L’Italia nega l’uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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