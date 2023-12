Volley maschile A3: Negrini al 3° posto in classifica dopo il 3-1 a Belluno. Si gioca a Santo Stefano

Il prossimo turno si gioca il 26 dicembre, Santo Stefano. Quindi niente cenoni e pranzi luculliani per gli atleti della CTE Negrini Acqui Terme, così come per i giocatori di tutte le altre squadre. La pausa natalizia sarà serena per il team acquese, agganciato al 3° posto grazie al successo esterno di Belluno: 1-3 con i parziali 19-25, 29-27, 23-25, 21-25.

Il 26 dicembre (ore 18), al Palasport di Valenza, l’avversario sarà il Monge Gerbaudo Cuneo. Una grande sfida che varrà il 3° posto in graduatoria.

La classifica del girone bianco dopo 12 giornate

Mantova 32; San Donà 27; Acqui Terme 23; Cuneo 22; Cus Cagliari 21; Belluno 19; Motta di Livenza 13; Bologna, Sarroch 12; Brugherio 11; Garlasco 10; Mirandola 9; Salsomaggiore 5.