Borse di studio ‘Ivaldi’ per il Conservatorio: domande fino al 31 maggio

Potranno concorrere all’assegnazione delle “Borse di Studio Gustavo e Delfina Ivaldi” gli studenti che frequentano il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno venerdì 31 maggio alle ore 12. Le borse di studio, da assegnarsi per gli esiti dell’anno accademico 2022/2023, ammontano ad € 2.000 totali e sono ripartite nella seguente misura:

4 borse di studio dell’importo di Euro 500 cadauna, riservate ad allievi/e regolarmente iscritti ai corsi Propedeutici o Corsi Accademici di I o II livello di Contrabbasso e/o agli allievi del Dipartimento di strumenti ad arco (violinisti, violisti e violoncellisti).

I requisiti per partecipare all’assegnazione delle Borse di Studio e le modalità di presentazione delle domande sono indicate nel Bando di Concorso “Borse di Studio Gustavo e Delfina Ivaldi”, reperibile presso la Segreteria Didattica del Conservatorio “A. Vivaldi” e pubblicato sul sito internet del Comune (www.comune.alessandria.it ) e sul sito del Conservatorio “A. Vivaldi” (www.conservatoriovivaldi.it ), unitamente ad un fac-simile di domanda.

Info

Servizio Politiche Educative del Comune di Alessandria: 0131-515068

Segreteria Didattica del Conservatorio “A.Vivaldi”: 0131-051500.