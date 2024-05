Si è chiusa XXXVI (36^) edizione del Salone del libro di Torino che ha fatto registrare 222.000 presenze . Quest’anno Alessandria ha proposto 4 libri all’attenzione delle migliaia di partecipanti che hanno affollato i padiglioni della rassegna, presentati fra venerdì 11 e sabato 12 maggio.

Libri e autori

A dare il via alla presenza alessandrina è stato il più giovane, Giulio Legnaro , già autore di alcuni libri a fumetti su episodi della storia di Alessandria, come la fondazione, l’assedio del Barbarossa, la resa della città, nonché altri volumi, sempre proposti in computer graphics in cartoons. Questa volta, con “La notte del tricolore” , l’attenzione è rivolta alla notte tra il 9 e il 10 marzo 1821, quando sui rampari della Cittadella , occupata dai costituzionalisti, sventolò il 1° tricolore . Ad ascoltare la presentazione del libro in Sala Arancio al Salone di Torino, un nutrito gruppo di allievi dell’Istituto Comprensivo Bovio-Cavour di Alessandria, accompagnati dalle insegnanti e dalla Dirigente scolastica, Barbara Assunto.

Secondo momento nello stand di ECHOS editore, si è svolta la presentazione-intervista agli autori Mons. Ivo Piccinini, Piercarlo Fabbio e Natalino Ferrari del recente libro dedicato alla Storia di San Michele, sobborgo di Alessandria, dal titolo: “La Chiesa e la Piana”. Intervista condotta da Marco Margrita, direttore editoriale della casa editrice di Giaveno, che ha pubblicato un volume corposo e documentato che verrà presentato a San Michele venerdì 17 maggio alle ore 21.

Terzo momento alessandrino alla Sala Arancio del Salone. Incontro con l’autrice di ‘Colline di Carta’, Silvia Perosino . Si tratta di un’iniziativa editoriale del Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato , presieduto da Emiliana Conti, anche lei presente alla kermesse. Ad alimentare il dibattito, la presenza della giornalista e storica Cinzia Montagna. Il volume si articola in 6 capitoli dedicati ad altrettante storie, in cui l’autrice parla di letture, di territorio, di paesaggio, di artisti, esplorando le diverse sfumature di questa porzione del Basso Piemonte.

Sabato 11 maggio è stato presentato il nuovo lavoro di Graziano Canestri , dal titolo “Ucraina” . All’interno dell’accogliente stand Echos, l’autore, che ha al suo attivo altri lavori sull’Europa orientale, ha parlato dello sferzante “Ucraina”, dove il gioco della doppia verità viene portato allo scoperto.

E il Movimento Cristiano Lavoratori , parte diligente in ognuna di queste iniziative, fa rivivere così, nella produzione letteraria, quell’ identità di valori che la storia locale estrae e mette a disposizione dell’attualità.