Stasera il recupero fra Entella e Juventus Next Gen: bianconeri penultimi e in crisi, serve la scossa

In campo oggi alle 20,30 allo stadio ’Comunale’ di Chiavari.

La grande occasione con la Fermana la Juve Next Gen l’ha sprecata malamente. La squadra ha paura, si smarrisce, segna e si ritrae in difesa, non sa gestire il risultato, né essere aggressiva per chiudere le gare, quando è in vantaggio. Un bel problema. La crisi è evidente, ma Brambilla non è in bilico. Contro l’Entella, però, la società si aspetta una reazione dalla squadra che non deve più sbagliare. La scossa potrebbe arrivare dai ragazzi della prima squadra? Sì, ma da 1 solo, Dean Huijsen. Gli altri 2 sono rimasti con Allegri.

Squadre

VIRTUS ENTELLA – È all’11° posto con 21 punti (6 vinte, 3 pari, 8 perse, gol 16-16), col 15° attacco e la 6^ difesa. Arriva dal 2-0 sul Rimini. Il tecnico Fabio Gallo (53), in panchina dalla 5^ giornata dopo Volpe e Melucci, ha utilizzato nell’ultimo turno il 4-3-1-2 . Miglior marcatore Bonini (3).

JUVENTUS NEXT GEN – È penultima con 15 punti (6 vinte, 3 pari, 10 perse, gol 16-22). In campionato arriva dall'incredibile 1-2 di Fermo. Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza il 3-5-2. Squalificato Guerra (2). Miglior marcatore Guerra (5).

Precedenti

Sono 2, relativi alla stagione ’18-’19, la prima della Juve U23. Vinsero 2 volte i liguri: 1-0 in casa (13′ Nizzetto) e 2-0 al Moccagatta (28′ Iocolano, 40′ Caturano). L’Entella arrivò 1^ nel girone (75 punti) e salì in serie B.

Giudici di gara

Arbitro: Aleksandar Djurdjevic (TS)

Assistenti: Giacomo Bianchi (PT) – Leonardo Tesi (LU)

4° ufficiale: Alberto Poli (VR)

Precedenti dell’arbitro

Uno solo: Pergolettese-JU23 1-2. Il sig. Djurdjevic, al 3° anno in serie C, non ha mai arbitrato l’Entella.