Volley femminile, serie B1: Arredo Frigo Valnegri perde ancora, la retrocessione è molto vicina

Altra occasione persa per le termali dell’Arredo Frigo Valnegri che, per la sconfitta di tutte le dirette concorrenti alla salvezza, avrebbero potuto sfruttare la trasferta. Libellula Bra, però, ha detto no: tra le mura amiche ha acceso il semaforo rosso. Ora per la squadra termale la strada verso la salvezza è proibitiva: 3 gare contro le prime 3 in classifica e la chiusura contro il fanalino di coda Caselle. La speranza c’è, ma forse è solo numerica.

La partita

Libellula Bra- Valnegri Acqui Terme 3-1 (19-25, 26-24, 25-21, 25-19)

PRIMO SET – Iniziale botta e risposta, le acquesi inseguono, pareggiano 9-9 e sorpassano. Dopo l’equilibrio nella fase centrale del set, le termali scappano trascinate da Scardigli, si fanno annullare un set-ball e chiudono 25-19 , 0-1 .

Iniziale botta e risposta, le acquesi inseguono, pareggiano 9-9 e sorpassano. Dopo l’equilibrio nella fase centrale del set, le termali scappano trascinate da Scardigli, si fanno annullare un set-ball e chiudono . SECONDO SET – Le termali, mentalmente appagate dal set di vantaggio, partono a scoppio ritardato e mettono a terra il primo pallone sul 7-0. Poi con Bondarenko e Zonta arrivano alla parità, 9-9. Equilibrio fino al 12-12, quindi termali avanti e ancora parità sul 19-19. Lì arriva la grande occasione: l’Arredo Frigo Valnegri scappa sul 23-20, ma la sciupa, si fa rimontare e sono le cuneesi a chiudere 26-24, 1-1.

Le termali, mentalmente appagate dal set di vantaggio, partono a scoppio ritardato e mettono a terra il primo pallone sul 7-0. Poi con Bondarenko e Zonta arrivano alla parità, 9-9. Equilibrio fino al 12-12, quindi termali avanti e ancora parità sul 19-19. Lì arriva la grande occasione: l’Arredo Frigo Valnegri scappa sul 23-20, ma la sciupa, si fa rimontare e sono le cuneesi a chiudere TERZO SET – Nella terza frazione si parte in equilibrio, Bondarenko mette a terra palloni a raffica e Acqui scappa, raggiunta poi usll’11-11. A quel punto la Libellula vola a +6, le termali inseguono, annullano un set-point ma non riescono nell’aggancio: 25-21 e 2-1 .

Nella terza frazione si parte in equilibrio, Bondarenko mette a terra palloni a raffica e Acqui scappa, raggiunta poi usll’11-11. A quel punto la Libellula vola a +6, le termali inseguono, annullano un set-point ma non riescono nell’aggancio: . QUARTO SET – Termali avanti due volte, ma Bra non molla e si porta avanti 8-6. Lombardi accorcia, ma Bra scappa ancora, 15-10. Bondarenko prova a dare la scossa, ma le cuneesi sono brave a difendere il vantaggio. Dopo due set-ball annullati, l’errore in battuta di Bondarenko mette fine ai giochi: 25-19 , 3-1.

LIBELLULA BRA: Faure 3, Venturini 9, Batte 12, Giombini 19, Rolando 3, Rivetti 14, Cammardella (L), Sturaro, Monzio, Occelli. A disp. Sordo, La Rosal. All. Relato.

ARREDO FRIGO VALNEGRI ACQUI TERME: Lombardi 10, Mirabelli 13, Cattozzo 2, Scardigli 5, Bergese 2, Zonta 10, Zenullari (L), Bondarenko 17, Fabbrini 3, Raimondo (L). N.r: Fiscaletti, Ruggiero. All. Marenco.

La classifica dopo 21 giornate

SERIE B1, GIRONE A: FGL Zuma* 48, Parella Torino* 47, Savis Volpiano* 44, Garlasco 43, Prochimica Biella* 41, Liberi&Forti 33, Toscana Garden* 31, Libellula* 26, Rimont Genova 24, Igor Trecate 18, Valdarno* 17, Arredo Frigo Acqui* 14, Caselle* 10. *1 gara in meno. Le ultime 3 retrocedono in B2.