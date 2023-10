Volley femminile B2: Alessandria vince il torneo di Albenga battendo Alba che sabato sarà al PalaCima

Primo successo pre-season per l’Alessandria Volley che si è aggiudicata il 1° torneo Bper svoltosi sabato al PalaLeca di Albenga. Le ragazze di coach Ruscigni hanno superato 2-1 in finale l’Alba Volley, prossima avversaria nell’esordio in campionato (sabato 7 ottobre), con questi parziali: 23-25, 25-15, 15-13. In precedenza, le alessandrine avevano battuto in semifinale l’Agil, Volley Trecate 2-0 (25-13, 25-18).

Queste le ragazze vincenti ad Albenga: 16 Soriani Valentina, 3 Ferrari Arianna, 4 Marku Elisa, 5 Cazzulo Chiara, 6 Mirabelli Francesca, 8 Ponzano Giulia, 9 Marku Romina, 10 Gatti Benedetta, 11 Giacomin Alice, 12 Fracchia Martina, 14 Dametto Camilla, 17 Cattozzo Sofia, 18 Furegato Matilde.

Il prossimo appuntamento è per sabato 7 ottobre, ore 21, al PalaCima di Alesssandria, per il debutto in B2 con L’Alba Volley.