Volley maschile A3: allenamento congiunto a Cuneo, nemmeno un set per Pallavolo La Bollente

Dopo aver ospitato i cuneesi della Puliservice Acqua San Bernardo (serie A2) due settimane fa a Valenza, gli acquesi della Negrini CTE hanno ricambiato la visita, disputando un altro allenamento congiunto nella splendida cornice del Palazzetto dello sport di Cuneo, impianto con più di 4.000 posti a sedere. L’assenza di Martino e Graziani ha dato a coach Rizzo l’occasione di testare altre soluzioni, trovando spunti su cui lavorare. Il risultato è stato il medesimo dell’andata, ma a parti inverse. Cinque i tempi di gioco disputati, come ormai è consuetudine in questo tipo di allenamenti: i primi tre ricalcano l’andamento minimo della gara, poi si giocano altri due set per migliorare la tenuta atletica delle squadre, come se si arrivasse sempre al tie-break.

PULISERVICE SAN BERNARDO CN – NEGRINI ACQUI TERME 3-0 (25/16, 25/15, 25/21) + 2-0 (26/24, 15/9)

Le parole

Questo il commento del coach Rizzo a fine test: “Nonostante il rammarico per le assenze di Martino e Graziani, e Cester con qualche problema, torniamo a casa contenti perché si è vista una squadra che ha provato a reagire, anche con giocatori fuori ruolo. Si sono visti spunti sia dal punto di vista caratteriale che tecnico”.