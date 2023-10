Pedretti fa l’offerta per acquistare l’Alessandria. Domani la squadra in Coppa con la Pergolettese

In campo domani alle 18.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

In attesa della sfida di Coppa, la notizia di giornata, dominante su tutti i media, è il comunicato di Alain Pedretti, socio francese del presidente Enea Benedetto. Eccolo:

“Dopo un’attenta e lunga riflessione ed approfondite considerazioni, ho preso la decisione di proporre all’altro socio, dott. Enea Benedetto, di acquisire le sue quote dell’US Alessandria Calcio, per consentirmi di avere il controllo totale della società. Questa importante decisione è stata assunta soprattutto alla luce delle recenti vicende che hanno caratterizzato la gestione dell’area sportiva, amministrativa e finanziaria del club, che giudico del tutto inaccettabili, di cui è esclusivamente responsabile l’attuale socio di maggioranza.

Non sarò da solo in questo sforzo per riportare la società nel perimetro di una sana e corretta gestione sportiva e manageriale. Sarò infatti entusiasta di collaborare con tutti quegli imprenditori locali che condividono la mia passione per il calcio e il desiderio di vedere l’Alessandria tornare ad essere rispettata ed amata, come richiede la sua gloriosa storia.

La mia offerta per acquisire le quote dell’altro socio e la collaborazione degli imprenditori locali saranno discussi nei dettagli nei prossimi giorni, con l’obiettivo di raggiungere un accordo nell’esclusivo interesse della società. A tale scopo mi impegnerò a condurre rapide trattative e a garantire una transizione senza intoppi, perché non c’è più tempo da perdere”.

La partita

ALESSANDRIA – Ultima in classifica nel girone A con 1 punto in 6 partite (0 vinte, 1 pari, 5 sconfitte, gol 2-10). Per l’esordio in Coppa Italia l’allenatore Vitantonio Zaza (60) darà spazio a chi ha giocato meno. Modulo 4-4-2.

PERGOLETTESE – Dodicesima nel girone A con 7 punti (2 vinte, 1 pari, 3 perse, gol 7-6). Il tecnico Matteo Abbate (40), ex Primavera Alessandria '21-'22, è alla prima stagione alla 'Pergo'. Modulo 3-5-2.

Precedenti

Sono 22, 21 in campionato e 1 in coppa, tutti in serie C. Alessandria in vantaggio nel bilancio generale: 9-4 le vittorie, 9 i pareggi, 28-19 i gol. Al ‘Moccagatta’ i grigi hanno vinto le ultime 4 sfide. L’ultimo pareggio è del settembre ’98, l’unica sconfitta del dicembre ’76. In Coppa, nell’unico precedente, vinse la Pergo 1-0 (16 settembre 1989). (dati Museo Grigio).

Giudici di gara

Arbitro: Andrea Zanotti (RN)

Assistenti: Matteo Cardona (CT) – Davide Di Dio (CS)

4° ufficiale: Stefano Calzolari (Albenga)

Precedenti dell’arbitro

Uno solo: Pergo-Lecco 1-0. Il sig. Zanotti, al 3° anno in serie C, non ha mai arbitrato i grigi.