Volley femminile B2: Acrobatica chiude vincendo 3-1 contro Gorla e si giocherà i playoff promozione

Acrobatica Alessandria ha chiuso il campionato così come l’aveva aperto: con una vittoria. Così resta imbattuta in casa per la stagione 2023/24. Ieri sera superata Gorla Volley 3-1 , con i parziali 12-25, 25-17, 25-21, 25-16. Stagione regolare che termina con 23 vittorie e 3 sconfitte.