Partita combattutissima, quella di ieri pomeriggio al PalaCima, in cui l’Alessandria Volley è stata battuta 3-2 da Capo d’Orso Palau, con questi parziali: 15-25, 26-24, 25-19, 20-25, 5-15. Avanti 2-1, il team alessandrino ha ceduto lottando il 4° parziale, ma è crollata nel 5° set. Ora le 2 squadre sono appaiate al 2° posto, insieme al altre 2 squadre, all’inseguimento della capolista.

LA CLASSIFICA – Moncalieri 17; Crema, Palau, Cagliari e Alessandria 16; Alba e Pavia 11; Chieri 10; Monza e Cogne 7; Lecco e La Maddalena 6; CUS Torino 5; Bellusco 3.

I NUMERI DI ALESSANDRIA VOLLEY

Punti: Casarin 15, Bellanca 15, Papagno 10, Lucescul 8, Polletta 4, Badini 3, Piredda 2, Rapetti 2, Dodaro 1, Motcu 1.

Muri: Papagno 2, Badini e Lucescul 1. Ace: Papagno 3, Casarin, Bellanca, Rapetti, Lucescul e Badini 1.

LE PAROLE – Così coach Ivan Turcich: «Purtroppo è andata male. Nel 4° set, sul risultato di 2-1, ho provato a cambiare qualcosa per vincere, ma le cose non sono girate nella maniera giusta. È una sconfitta che ci può stare contro una squadra molto forte. Sono contento della prestazione della nuova arrivata. Ora prepariamo la prossima partita, facendo tesoro della sconfitta di oggi».

Così il presidente Stefano Venneri: «Complimenti a Palau per la vittoria. Sapevamo di affrontare una delle favorite di questo campionato. Le nostre ragazze hanno dato tutto, nonostante l’importante assenza di Michela Gennari e alcuni problemi fisici per Sabrina Lucescul. Un applauso a questo gruppo per quanto ha fatto sino ad oggi. Il campionato è ancora lungo, rimaniamo nelle zone alte della classifica e siamo pronti a ripartire. Un grazie ai nostri magici tifosi, che anche oggi hanno dato il massimo».