Cade l’Alessandria Calcio, per la seconda volta in campionato, a Genova contro il Ligorna: il 2-1 finale è stato firmato da Corti al 12′ e Pastore al 24′. Inutile al gol dell’alessandrino Alfiero all’82’. I grigi però restano primi con un solido vantaggio, +8, ma alle loro spalle tutte risalgono e sperano.

Fra le inseguitrici più agguerrite c’è il Derthona che ha battuto 1-0 (28′ Salducco) il Borgosesia.

Tutto facile per la Valenzana che ha espugnato 3-0 il campo del Bra, concorrente diretto per la salvezza: un risultato pesante firmato da Belecco (8′), Sinatra (18′) e Lusha (21′).

CLASSIFICA GIRONE A: Alessandria 36; Chisola 28; Biellese 27; Derthona e Ligorna 25; Gozzano 21; Sanremese e Millesimo 20; Imperia 19; Borgosesia e Fezzanese 17; Lascaris 16; Saluzzo e Asti 15; Sestri Lev. 14; Valenzana 13; Bra 10; Celle-Varazze 8.