Volley femminile B1: Alessandria all’esordio casalingo con gli eventi di me.dea. e Lions club

Appuntamento di lusso per Alessandria Volley in occasione della prima partita casalinga della stagione: sabato 24 ottobre, alle ore 15.30 al PalaCima, si giocherà ALESSANDRIA VOLLEY – PHI VOLLEY LA MADDALENA, partita accompagnata da 2 eventi importanti che riguardano altre realtà cittadine. L’orario non abituale per il volley è dovuto al fatto di agevolare il rientro in aereo della squadra sarda.

INGRESSO LIBERO. Previsto il tutto esaurito.

EVENTI PARALLELI – Il Centro Antiviolenza me.dea condividerà con la società e con il pubblico un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Spiega Sarah Sclauzero, presidente Aps me.dea: “Crediamo che lo sport sia molto più di una competizione: è una comunità, un luogo di incontro e uno spazio in cui promuovere rispetto, parità e relazioni sane. Portare questo messaggio sul campo da gioco significa contribuire a costruire una cultura in cui la violenza non sia mai tollerata e nessuna donna si senta sola”.

Sempre prima della partita sarà inaugurato il nuovo defibrillatore donato dai Club Lions di Alessandria. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la società sportiva AD Alessandria Volley, che gestisce il “Palacima”. Il nuovo defibrillatore, obbligatorio nelle strutture sportive e fondamentale per gli interventi tempestivi in caso di emergenza, a tutela degli atleti e degli spettatori è stato donato dai Lions Club di Alessandria Leo Club, Host, Marengo, Santa Croce, La Fraschetta, Emergency & Rescue, Valmadonna Valle delle Grazie, Ecolife.