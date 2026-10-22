Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Alessandria all’esordio casalingo con gli eventi di me.dea. e Lions club

DiRaimondo Bovone

Ott 22, 2026 , , , , , ,

Appuntamento di lusso per Alessandria Volley in occasione della prima partita casalinga della stagione: sabato 24 ottobre, alle ore 15.30 al PalaCima, si giocherà ALESSANDRIA VOLLEY – PHI VOLLEY LA MADDALENA, partita accompagnata da 2 eventi importanti che riguardano altre realtà cittadine. L’orario non abituale per il volley è dovuto al fatto di agevolare il rientro in aereo della squadra sarda.
INGRESSO LIBERO. Previsto il tutto esaurito.

EVENTI PARALLELI – Il Centro Antiviolenza me.dea condividerà con la società e con il pubblico un percorso di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Spiega Sarah Sclauzero, presidente Aps me.dea: “Crediamo che lo sport sia molto più di una competizione: è una comunità, un luogo di incontro e uno spazio in cui promuovere rispetto, parità e relazioni sane. Portare questo messaggio sul campo da gioco significa contribuire a costruire una cultura in cui la violenza non sia mai tollerata e nessuna donna si senta sola”.

Sempre prima della partita sarà inaugurato il nuovo defibrillatore donato dai Club Lions di Alessandria. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la società sportiva AD Alessandria Volley, che gestisce il “Palacima”. Il nuovo defibrillatore, obbligatorio nelle strutture sportive e fondamentale per gli interventi tempestivi in caso di emergenza, a tutela degli atleti e degli spettatori è stato donato dai Lions Club di Alessandria Leo Club, Host, Marengo, Santa Croce, La Fraschetta, Emergency & Rescue, Valmadonna Valle delle Grazie, Ecolife.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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