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Preparare la casa all’inverno: dagli interventi strutturali ai piccoli accorgimenti

DiRaimondo Bovone

Ott 22, 2026 , , , , , , ,

L’arrivo dell’autunno è il momento giusto per preparare la casa alla stagione fredda. Non significa necessariamente affrontare grandi ristrutturazioni: spesso bastano alcuni controlli e piccoli interventi di manutenzione per migliorare il comfort degli ambienti. Quando emergono problemi di isolamento o di efficienza, invece, è possibile programmare lavori più importanti.

Il primo controllo riguarda finestre e infissi. Spifferi, guarnizioni usurate e chiusure non perfette possono favorire la dispersione del calore. Sostituire le guarnizioni, regolare gli infissi o installare serramenti più efficienti può migliorare l’isolamento della casa. Anche tapparelle, persiane e cassonetti vanno verificati, perché possono essere punti di dispersione. Se la casa rimane fredda nonostante il riscaldamento, si può valutare un intervento di isolamento termico. La coibentazione di pareti, sottotetti e coperture riduce la dispersione del calore e rende gli ambienti più confortevoli. In base alle caratteristiche dell’edificio si può intervenire anche sulle pareti più esposte o sui pavimenti. Sono lavori più impegnativi, ma possono migliorare l’efficienza dell’abitazione nel tempo.

Anche il sistema di riscaldamento deve essere preparato prima dell’arrivo del freddo. È consigliabile verificarne il corretto funzionamento e programmare la manutenzione prevista. I termosifoni devono essere puliti e lasciati liberi da mobili e tende, così da favorire la diffusione del calore. Se l’impianto è datato, si può valutare un ammodernamento o l’installazione di sistemi per regolare meglio la temperatura.

Prima delle piogge più intense è importante controllare anche tetto, grondaie e scarichi. Foglie e detriti possono provocare ostruzioni e infiltrazioni. Una verifica permette di individuare per tempo tegole danneggiate, problemi di impermeabilizzazione o piccole perdite, evitando che possano trasformarsi in interventi più costosi.

Infine, non vanno sottovalutati i piccoli gesti quotidiani. Arieggiare gli ambienti per pochi minuti, chiudere bene porte e finestre, non coprire i termosifoni e utilizzare il riscaldamento in modo equilibrato sono semplici abitudini che aiutano a mantenere una temperatura confortevole. È utile anche proteggere dal gelo rubinetti e tubazioni esterne. Preparare la casa all’inverno significa quindi prevenire, controllare e intervenire per tempo. Dalla semplice manutenzione ai lavori di ristrutturazione, ogni intervento contribuisce a rendere l’abitazione più calda, efficiente e accogliente durante la stagione fredda.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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