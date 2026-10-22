Preparare la casa all’inverno: dagli interventi strutturali ai piccoli accorgimenti

L’arrivo dell’autunno è il momento giusto per preparare la casa alla stagione fredda. Non significa necessariamente affrontare grandi ristrutturazioni: spesso bastano alcuni controlli e piccoli interventi di manutenzione per migliorare il comfort degli ambienti. Quando emergono problemi di isolamento o di efficienza, invece, è possibile programmare lavori più importanti.

Il primo controllo riguarda finestre e infissi. Spifferi, guarnizioni usurate e chiusure non perfette possono favorire la dispersione del calore. Sostituire le guarnizioni, regolare gli infissi o installare serramenti più efficienti può migliorare l’isolamento della casa. Anche tapparelle, persiane e cassonetti vanno verificati, perché possono essere punti di dispersione. Se la casa rimane fredda nonostante il riscaldamento, si può valutare un intervento di isolamento termico. La coibentazione di pareti, sottotetti e coperture riduce la dispersione del calore e rende gli ambienti più confortevoli. In base alle caratteristiche dell’edificio si può intervenire anche sulle pareti più esposte o sui pavimenti. Sono lavori più impegnativi, ma possono migliorare l’efficienza dell’abitazione nel tempo.

Anche il sistema di riscaldamento deve essere preparato prima dell’arrivo del freddo. È consigliabile verificarne il corretto funzionamento e programmare la manutenzione prevista. I termosifoni devono essere puliti e lasciati liberi da mobili e tende, così da favorire la diffusione del calore. Se l’impianto è datato, si può valutare un ammodernamento o l’installazione di sistemi per regolare meglio la temperatura.

Prima delle piogge più intense è importante controllare anche tetto, grondaie e scarichi. Foglie e detriti possono provocare ostruzioni e infiltrazioni. Una verifica permette di individuare per tempo tegole danneggiate, problemi di impermeabilizzazione o piccole perdite, evitando che possano trasformarsi in interventi più costosi.

Infine, non vanno sottovalutati i piccoli gesti quotidiani. Arieggiare gli ambienti per pochi minuti, chiudere bene porte e finestre, non coprire i termosifoni e utilizzare il riscaldamento in modo equilibrato sono semplici abitudini che aiutano a mantenere una temperatura confortevole. È utile anche proteggere dal gelo rubinetti e tubazioni esterne. Preparare la casa all’inverno significa quindi prevenire, controllare e intervenire per tempo. Dalla semplice manutenzione ai lavori di ristrutturazione, ogni intervento contribuisce a rendere l’abitazione più calda, efficiente e accogliente durante la stagione fredda.