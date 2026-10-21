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Ospedale di Alessandria: premiato il progetto della dr.ssa Francese su ‘asma e microbiota’

DiRaimondo Bovone

Ott 21, 2026 , , , , , ,

La ricerca sanitaria alessandrina conquista un riconoscimento nazionale. La dottoressa Alessia Francese, dei Laboratori di Ricerca DAIRI dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, ha ricevuto il Premio Danone ADI per uno studio sul microbiota intestinale nei bambini con asma lieve o intermittente.

Il riconoscimento, assegnato nell’ambito del XXVII Congresso Nazionale ADI di Matera, è andato alla pubblicazione scientifica “Gut Microbiota Profiling by 16S rRNA Sequencing in Children with Mild or Intermittent Asthma: A Pilot Study in Alessandria, Italy”. Il lavoro approfondisce il rapporto tra microbiota intestinale, asma infantile e alimentazione e si inserisce nelle attività coordinate dai Laboratori di Ricerca del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), di cui è responsabile la dottoressa Annalisa Roveta. Lo studio pilota ha analizzato la composizione del microbiota intestinale, l’insieme dei microrganismi presenti nell’intestino, in un gruppo limitato di bambini con asma lieve o intermittente.

LE PAROLE – Così la dr.ssa Francese: «Abbiamo riscontrato una maggiore prevalenza di Faecalibacterium rispetto ai Proteobacteria, un risultato che si distingue da alcune osservazioni presenti nella letteratura scientifica. Abbiamo inoltre valutato l’aderenza alla dieta mediterranea dei bambini coinvolti, osservando un’associazione favorevole tra questo modello alimentare e il microbiota intestinale. Il prossimo obiettivo è ampliare la coorte dei bambini coinvolti e includere una popolazione di controllo. È uno dei limiti che abbiamo evidenziato nel nostro articolo e che vogliamo superare per approfondire i risultati ottenuti».

Il Premio Danone ADI valorizza dunque un percorso nel quale il lavoro condiviso tra professionisti e strutture dell’IRCCS AOU AL si intreccia con il sostegno del territorio, che può proseguire attraverso il contributo di cittadini e imprese che scelgono di affiancare Solidal per la Ricerca, aiutando a dare continuità ai progetti scientifici e a sviluppare nuove opportunità per la salute. Per supportare la ricerca con una piccola donazione: https://donaora.solidalperlaricerca.it/

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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