Olimpiadi, Vittozzi: “Ci sono stati momenti difficili, ma ho trovato la forza di inseguire l’oro”

Feb 15, 2026
CORTINA (ITALPRESS) – “Mi sono goduta gli ultimi metri davanti al mio pubblico. Non ero sicura di farcela, ma i miei allenatori mi sono sempre stati vicino e mi hanno supportato. Ci sono stati momenti difficili, tante volte volevo mollare, però ho trovato dentro di me la forza di continuare e inseguire il mio sogno che era l’oro olimpico. Riuscire a realizzarlo è qualcosa di incredibile”. Queste le parole da Casa Italia a Cortina, di Lisa Vittozzi nella giornata dell’oro olimpico conquistato nell’inseguimento di Anterselva. La 31enne carabiniera di Pieve di Cadore ha incontrato nella località ampezzana Federica Brignone: “È stata una giornata davvero bella per l’Italia, prima della gara ho guardato la sua prima manche e mi sono detta di dover fare qualcosa. Prima l’ho incontrata e le ho detto ‘Per incontrarti dovevo vincere'”.
