Sport

Giro d’Italia: Vingegaard stravince da solo a Piancavallo, la maglia rosa è blindata

Di

Mag 30, 2026

PIANCAVALLO (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard padrone assoluto del Giro d’Italia 2026. Il campione della Visma-Lease a Bike trionfa anche nella ventesima e penultima tappa, la Gemona del Friuli 1976-2026 – Piancavallo di 200 chilometri, e blinda la maglia rosa. Il danese, autore di cinque successi in questa 109esima edizione della corsa Rcs, precede di oltre un minuto sul traguardo l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e l’australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo. “Sono un ciclista, mi piace vincere – sottolinea a caldo Vingegaard – Quando è stato possibile, ho cercato di farlo. Ho avuto una grande giornata e sono stato sostenuto dalla squadra. Dopo cinque vittorie di tappa, domani andrò a Roma per godermela”. Entrano nella top 10 di giornata anche Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Davide Piganzoli (Visma Lease a Bike), ottavo e decimo. Giulio Ciccone difende la maglia azzurra e vince la classifica dedicata agli scalatori. Domani ci sarà il gran finale con la ventunesima ed ultima frazione del Giro d’Italia 2026, la Roma-Roma di 131 chilometri.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Champions League: vince ancora il PSG, Arsenal battuto ai rigori 5-4

Mag 30, 2026
Sport

Tennis, Roland Garros: Berrettini batte Comesana al tie-break del 5° set e accede agli ottavi

Mag 30, 2026
Motori Sport

MotoGP: Fernandez vince la sprint del Mugello davanti a Martin, 3° Di Giannantonio

Mag 30, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: la proroga dell’APE Sociale 2026

Mag 31, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

New York Times: “Trump invia nuova proposta inasprita all’Iran”

Mag 31, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Crosetto: “Per l’Ucraina è difficile entrare in Europa. La pace va difesa”

Mag 31, 2026
Costume & Società Cucina Video

Una tisana con i peduncoli di ciliegio

Mag 31, 2026