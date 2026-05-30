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Tennis, Roland Garros: Berrettini batte Comesana al tie-break del 5° set e accede agli ottavi

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Mag 30, 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini accede agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 30enne tennista romano, numero 105 del ranking mondiale, nei sedicesimi lotta e la spunta al quinto set contro il numero 102 del mondo, l’argentino Francisco Comesana: 7-6 (3) 5-7 6-7 (4) 6-4 7-6 (13) in cinque ore 13 minuti di gioco il punteggio che premia Berrettini, protagonista di una prova solida sia dal punto fisico che tecnico. L’azzurro si aggiudica la ‘maratonà al quinto match-point (due per il sudamericano). Segnali incoraggianti, sopratutto in vista degli ottavi di finale che lo vedranno scendere in campo contro il vincente del match tra l’argentino Juan Manuel Cerundolo e lo spagnolo Martin Landaluce. “Sono molto felice di essere qui e sono grato al mio team – le parole a caldo di Berrettini – Sotto il sole siamo riusciti ad andare in fondo. Comesana ha giocato una grande partita, ha sbagliato forse due palline in cinque ore. Ho dovuto trovare il modo per vincere la partita che sembrava non finire mai, ora mi servirà del tempo per recuperare. Quando sono arrivato qui non mi aspettavo di arrivare fino agli ottavi, ma c’è tanto lavoro fisico e mentale dietro”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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