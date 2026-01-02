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Vuelta di Spagna: tripletta di Brennan, Mas sempre in maglia rossa

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Set 2, 2026

LORCA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Matthew Brennan conquista il successo nell’undicesima tappa della Vuelta Espana 2026, la Cartagena-Lorca di 156,1 chilometri. Il corridore britannico della Visma Lease a Bike domina ancora una volta in volata e si assicura la sua terza vittoria in questa edizione della corsa spagnola, la decima complessiva in stagione. “Erano condizioni difficili oggi per il caldo, è stata più dura di ieri. Siamo arrivati al finale esattamente dove volevamo essere, questo grazie ad un ottimo lavoro di squadra. Sono riuscito a superare la linea del traguardo per primo, sono molto felice. E’ incredibile vincere tre tappe come Pogacar. Devo ringraziare tutto il team per avermi dato questa fantastica opportunità”, le parole del britannico, che si mette alle spalle il francese Bryan Coquard (Cofidis) e il belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe), rispettivamente secondo e terzo. Giornata di ordinaria amministrazione per la maglia rossa Enric Mas (Movistar): lo scalatore spagnolo resta saldamente il leader della classifica generale. Domani andrà in scena la dodicesima tappa, la Vera-Calar Alto di 166,5 chilometri.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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