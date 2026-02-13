Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Tortona: la Cittadella dello Sport–Nova Arena è un grande impianto al top della sostenibilità

DiRaimondo Bovone

Feb 13, 2026 , , , , , , ,

Cittadella dello Sport – Nova Arena di Tortona, innovativo centro sportivo che ospita il Bertram Derthona Basket e la BCC femminile di A/1, si sta affermando come infrastruttura multifunzionale di riferimento per tutto il Nord Ovest e ha raggiunto un nuovo traguardo nel proprio percorso di sviluppo sostenibile. L’intero complesso, fortemente voluto dalla famiglia Gavio, ha ottenuto la certificazione “BREEAM In-Use Excellent,: uno dei principali standard internazionali per la valutazione delle prestazioni ambientali, energetiche e gestionali degli edifici esistenti.

Il riconoscimento, particolarmente sfidante per strutture sportive come queste, premia un progetto capace di coniugare qualità architettonica, efficienza operativa e attenzione all’impatto ambientale e sociale, trasformando un’area di transizione urbana in un luogo dedicato allo sport, al benessere e alla vita collettiva. Il cuore del progetto è la grande arena, pensata per ospitare eventi sportivi, concerti e spettacoli teatrali, trasformandosi di volta in volta in palcoscenico, campo da gioco o spazio culturale. Attorno ad essa si sviluppano 2 blocchi multifunzionali dedicati ad uffici, palestre e spogliatoi, mentre un edificio circolare accoglie un ristorante concepito come punto di ritrovo per atleti, famiglie e visitatori. All’interno del lotto trovano spazio anche un’ampia area giochi e percorsi sensoriali immersi tra gli alberi, pensati per offrire un’esperienza inclusiva e accessibile a tutte le età. Un complesso che si configura come un ecosistema integrato.

Sul fronte energetico, il sito è dotato di un impianto fotovoltaico installato su 1.500 m² di copertura, contribuendo in modo significativo all’autoproduzione elettrica. La gestione dei rifiuti è organizzata in flussi dedicati per ottimizzare raccolta e smistamento, e l’intero complesso utilizza illuminazione LED ad alta efficienza, sia interna sia esterna. Gli impianti elettrici e termici sono supervisionati tramite Building Management System (BMS), che consente monitoraggio centralizzato e regolazione dinamica in tempo reale.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Frana a Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana, evacuate cinque famiglie

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

Confetra, Cappa “Trasporti e logistica valgono il 9% del Pil italiano”

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

Bonus nuovi nati 2026, istruzioni per l’uso

Feb 13, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

Tortona: la Cittadella dello Sport–Nova Arena è un grande impianto al top della sostenibilità

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Frana a Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana, evacuate cinque famiglie

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

Confetra, Cappa “Trasporti e logistica valgono il 9% del Pil italiano”

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

Bonus nuovi nati 2026, istruzioni per l’uso

Feb 13, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x