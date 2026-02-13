Tortona: la Cittadella dello Sport–Nova Arena è un grande impianto al top della sostenibilità

Cittadella dello Sport – Nova Arena di Tortona, innovativo centro sportivo che ospita il Bertram Derthona Basket e la BCC femminile di A/1, si sta affermando come infrastruttura multifunzionale di riferimento per tutto il Nord Ovest e ha raggiunto un nuovo traguardo nel proprio percorso di sviluppo sostenibile. L’intero complesso, fortemente voluto dalla famiglia Gavio, ha ottenuto la certificazione “BREEAM In-Use Excellent,: uno dei principali standard internazionali per la valutazione delle prestazioni ambientali, energetiche e gestionali degli edifici esistenti.

Il riconoscimento, particolarmente sfidante per strutture sportive come queste, premia un progetto capace di coniugare qualità architettonica, efficienza operativa e attenzione all’impatto ambientale e sociale, trasformando un’area di transizione urbana in un luogo dedicato allo sport, al benessere e alla vita collettiva. Il cuore del progetto è la grande arena, pensata per ospitare eventi sportivi, concerti e spettacoli teatrali, trasformandosi di volta in volta in palcoscenico, campo da gioco o spazio culturale. Attorno ad essa si sviluppano 2 blocchi multifunzionali dedicati ad uffici, palestre e spogliatoi, mentre un edificio circolare accoglie un ristorante concepito come punto di ritrovo per atleti, famiglie e visitatori. All’interno del lotto trovano spazio anche un’ampia area giochi e percorsi sensoriali immersi tra gli alberi, pensati per offrire un’esperienza inclusiva e accessibile a tutte le età. Un complesso che si configura come un ecosistema integrato.

Sul fronte energetico, il sito è dotato di un impianto fotovoltaico installato su 1.500 m² di copertura, contribuendo in modo significativo all’autoproduzione elettrica. La gestione dei rifiuti è organizzata in flussi dedicati per ottimizzare raccolta e smistamento, e l’intero complesso utilizza illuminazione LED ad alta efficienza, sia interna sia esterna. Gli impianti elettrici e termici sono supervisionati tramite Building Management System (BMS), che consente monitoraggio centralizzato e regolazione dinamica in tempo reale.