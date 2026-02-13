Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 13 febbraio

Feb 13, 2026


MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Arianna Fontana nella leggenda: 13 medaglie olimpiche come Mangiarotti
– Lollobrigida e gli ori della rinascita: dal dubbio al trionfo olimpico
– Dalla paura al trionfo: l’oro olimpico di Federica Brignone
– Slittinisti d’oro “Abbiamo fatto la storia”
– Buonfiglio “Dietro ogni medaglia lavoro e impegno di tante persone”
– Alberto di Monaco: entusiasmo e ricordi a cinque cerchi
