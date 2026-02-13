Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 13 febbraio





MILANO (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Arianna Fontana nella leggenda: 13 medaglie olimpiche come Mangiarotti

– Lollobrigida e gli ori della rinascita: dal dubbio al trionfo olimpico

– Dalla paura al trionfo: l’oro olimpico di Federica Brignone

– Slittinisti d’oro “Abbiamo fatto la storia”

– Buonfiglio “Dietro ogni medaglia lavoro e impegno di tante persone”

– Alberto di Monaco: entusiasmo e ricordi a cinque cerchi

gm/azn