Serie C, girone B: la Juventus Next Gen a Campobasso cerca la rivincita della gara di andata

Sarà l’esordio dei giovani bianconeri all’Axum Stadium di Campobasso, impianto da 25.000 posti che, al momento, ne ha omologati solo 7.500. E sarà l’occasione per vendicare sportivamente l’ingiusta sconfitta dell’andata, maturata al 95′ con un tiro-cross senza pretese che sorprese il portiere, dopo un dominio territoriale della squadra torinese per 70′, peraltro senza tirare in porta. La Juve Next Gen di Brambilla arriva a questa sfida occupando il 4° posto in classifica con 39 punti (11 vinte, 6 pari, 9 perse, gol 32-29), reduce dalla sconfitta di Ravenna (2-0) arrivata dopo 3 vittorie di fila.

Invece il Campobasso di Zauri è 7° a quota 36, penalizzato -2 (10 vinte, 8 pari, 8 perse, gol 34-31) ed arriva dal successo di Pesaro (2-1) dopo 2 sconfitte consecutive.

Si gioca domani, domenica 22 febbraio, alle ore 12.30 allo ‘Axum Stadium’ di Campobasso.

PRECEDENTI – L’unico è la gara di andata, finita 1-0 per il Campobasso (95′ Gala).

ARBITRO – David Kovacevic di Arco Riva

ASSISTENTI – Roberto Meraviglia di Pistoia e Stefania Genoveffa Signorelli di Paola

QUARTO UFFICIALE – Stefano Striamo di Salerno

OPERATORE FVS – Matteo Gentile di Isernia

FVS, LA NOVITA’ DEL CAMPIONATO – Grossa e importante: gli arbitri avranno un supporto video chiamato Football Video Support (FVS). E’ una specie di Var, ma non è ‘Var’ o ‘Var Light’ o ‘Var a chiamata’: sarà solo FVS.

LE REGOLE – Ogni squadra ha a disposizione 2 richieste di FVS a partita e lo può fare solo attraverso l’allenatore, che ha 2 cards in tasca da consegnare al 4° uomo: se dopo la verifica l’allenatore ha ragione, la card gli viene restituita. Altrimenti, la perde.

Può essere il capitano o un altro giocatore a richiamare l’attenzione dell’arbitro o dell’allenatore, facendo roteare in aria l’indice. Poi comunque sarà l’allenatore a chiamare il 4° uomo e l’arbitro per fermare il gioco e procedere al check-video.

La chiamata va fatta nell’immediatezza dell’azione incriminata, prima che il gioco riprenda: la FVS funziona, in questo, come la Var.

Se la chiamata viene fatta con il pallone in gioco, l’arbitro deve fermarlo in ‘zona neutra’.

Ci sarà una postazione con monitor (quasi sempre tra le panchine), con una tenda protettiva e un addetto a gestire le immagini, che sarà un guardalinee (assistente) della Can C: a visionare le immagini andrà sempre l’arbitro con il 4° uomo e basta.

SOLO IN 4 CASI – Come per la Var, la FVS si usa solo per 4 casi: 1) I gol: si verificano le eventuali irregolarità, compresi i fuorigioco. 2) I rigori: è fallo o no? E’ dentro o fuori area? 3) I cartellini: è giallo o rosso diretto o viceversa. 4) Scambio di identità per una sanzione.

DOPO OGNI GOL – Il 4° uomo rivede sempre l’azione per segnalare eventuali irregolarità all’arbitro: in questo caso (solo in questo) l’allenatore non deve presentare la card, a meno che non sia convinto del check del 4° uomo e non voglia far intervenire lo stesso l’arbitro.

